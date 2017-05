Marido suspeito de mandar matar a esposa pediu ajuda na TV antes do corpo ser achado

Preso suspeito de mandar matar a esposa, a estudante Thaís Alves Pereira, de 20 anos, Denilson Oliveira concedeu entrevista à TV Anhanguera antes do crime, ocorrido em janeiro deste ano, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

Na entrevista, ele se mostrou preocupado e afirmou que não tinha informações sobre paradeiro da mulher. "Bati no portão e [ela] não estava. Retornei para a empresa, liguei para ela e o telefone dela estava desligado", disse à época.

Segundo a polícia, Denilson planejou tirar a vida de Thaís alegando que ela o traiu. O corpo da jovem foi encontrado em decomposição no dia 31 de janeiro deste ano, em um matagal. A perícia constatou que ela foi morta com um tiro na cabeça, segundo o G1.

Além de dele, também foram presos Francisco Oliveira Santos, tido como autor do disparo, e Jonhs Mariano de Sousa, que teria emprestado o carro usado no crime.