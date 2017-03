Marido suspeito de espancar esposa em Goiânia nega agressões

Suspeito de ter espancado a própria esposa com socos, chutes e até um pedaço de madeira, na última quarta-feira (22), na casa do casal, na Capital, Cristiano da Silva Leite, de 37 anos, negou as acusações e afirmou que a mulher foi agredida por traficantes de drogas. As informações são do G1 Goiás.

"Estava eu e ela dormindo, descansando. Três caras encapuzados invadiram lá em casa e fizeram isso com ela, todos armados. Bateram em mim e me mandaram sair correndo. Eles falaram: nós queremos ela. Isso é dívida de droga que ela tem. Os três armados eu vou encarar como?", alegou Leite, que está preso, durante apresentação nesta sexta-feira (31).

Ainda de acordo com o G1, a responsável pela investigação do caso, a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), delegada Ana Elisa Martins, considerou "ridícula" a alegação do suspeito. "Ela estava consciente antes de ser agredida e viu o agressor. Familiares também relataram que ela vivia de olho roxo, espancada", disse.

Ao G1, a delegada explicou que solicitou uma medida protetiva para a vítima e que o Ministério Público de Goiás representou pela prisão preventiva. O suspeito está proibido de ficar a menos de 500 metros da mulher e de manter contato com ela, familiares e testemunhas.

O caso

De acordo com a vítima, que teria sido atingida por socos, chutes e até um cabo de rodo, o marido chegou em casa pedindo dinheiro para comprar drogas, mas ela não tinha. Ele, então, teve a ideia de vender a bicicleta da família, mas o filho deles, de 9 anos, havia saído com o veículo. Ao saber da informação, o homem começou a agredir a esposa.

Segundo informações, ele havida sido preso em flagrante, mas acabou solto no dia seguinte após uma audiência de custódia. Ele voltou a ser preso na noite de quinta-feira (30).