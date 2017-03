Marido suspeito de espancar a própria esposa é solto em Goiânia

Um dia após a prisão em flagrante, um homem acusado de espancar a própria esposa conseguiu a liberdade em uma audiência de custódia.

Segundo informações do G1 Goiás, o caso aconteceu na última quarta-feira (22), na casa do casal, na Capital.

De acordo com a vítima, que teria sido atingida por socos, chutes e até um cabo de rodo, o marido chegou em casa pedindo dinheiro para comprar drogas, mas ela não tinha. Ele, então, teve a ideia de vender a bicicleta da família, mas o filho deles, de 9 anos, havia saído com o veículo. Ao saber da informação, o homem começou a agredir a esposa.

A delegada Ana Elisa Gomes Martins, responsável pelo caso, contou ao G1 que a vítima precisou ser internada e só recebeu alta no domingo (26), quando fez a denúncia. No entanto, o suspeito do crime já havia sido solto no dia seguinte à prisão, após audiência de custódia.

Ao G1, a delegada explicou que o ideal seria que juízes especializados presidissem esse tipo de audiência. “Uma Justiça especializada, com audiências de custódia voltadas realmente para o atendimento desses casos seria o mais interessante e o mais adequado. Se fosse tratado pelo Juizado de Violência Domestica, as situações seriam tratadas com mais sensibilidade”, afirmou.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) informou à TV Anhanguera que não recebeu pedido para que algum juiz do Juizado da Mulher presidisse a audiência de custódia. O órgão pontuou que, se receber uma solicitação do tipo, analisará a proposta.