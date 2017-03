Marido suspeito de espancar a própria esposa é preso novamente em Goiânia

Foi cumprido na noite desta quinta-feira (30), o mandado de prisão contra Cristiano da Silva Leite, suspeito de espancar a própria esposa com socos, chutes e até um pedaço de madeira, na última quarta-feira (22), na casa do casal, na Capital.

Segundo informações, ele havida sido preso em flagrante, mas acabou solto no dia seguinte após uma audiência de custódia.

A vítima, que havia desmaiado durante as agressões e precisou ser internada no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), recebeu alta hospitalar do último domingo (26).

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do agressor e a medida foi decretada ontem pelo Juizado da Mulher.

O pedido foi cumprido por uma equipe da Delegacia da Mulher (Deam) e Cristiano será apresentado nesta sexta-feira (31), às 8 horas, durante coletiva à imprensa.

O caso

De acordo com a vítima, que teria sido atingida por socos, chutes e até um cabo de rodo, o marido chegou em casa pedindo dinheiro para comprar drogas, mas ela não tinha. Ele, então, teve a ideia de vender a bicicleta da família, mas o filho deles, de 9 anos, havia saído com o veículo. Ao saber da informação, o homem começou a agredir a esposa.