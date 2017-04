Marido matou estudante no sábado e transportou o corpo em um carrinho de mão, ouça 🔊

Uma suposta traição teria sido o motivo da morte da estudante de pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, 19 anos, segundo contou o delegado regional de Aparecida de Goiânia, André Fernandes. O marido da jovem, Lucas Luciano de Souza Silva, foi preso na noite de terça-feira (25) e confessou o crime.

Ouça a entrevista do delegado regional de Aparecida de Goiânia, André Fernandes, à CBN Goiânia:

Inicialmente, segundo Lucas, a jovem teria sido vista pela última vez às 5h30 dessa segunda-feira (24) entrando em um ônibus da linha 020, no terminal Garavelo, em Aparecida de Goiânia. Ele a teria levado até o local como fazia diariamente.

Letícia deveria ter ido até a faculdade Alfredo Nasser, onde cursava Pedagogia, e em seguida para um colégio, no centro de Aparecida, onde fazia estágio, mas não apareceu em nenhum dos locais.

De acordo com André foram registrados dois boletins de ocorrência. Um em Goiânia na noite de segunda e em seguida a família procurou a Polícia Civil de Aparecida para pedir apoio e ajuda nas investigações.

“Ontem por volta das 10h, o GIH em conversa com o 2º e 4º distritos iniciaram as investigações preliminares e já de cara começamos a identificar alguns indícios do perfil psicológico do marido que não estava condizente com familiares de vítimas que desaparecem. No final da tarde, o corpo dela foi encontrado próximo a residência onde o casal morava, isso reforçou a tese que ele estava envolvido”, pontou o delegado.

Lucas tinha sido intimado para depor no 4º Distrito Policial na tarde de terça, mas não compareceu. Essa atitude do marido causou estranheza nos familiares. “Após o corpo ser encontrado um tio praticamente o obrigou a ir até a delegacia no final da tarde”, afirmou André.

O marido foi preso em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver momentos antes de conceder uma entrevista para uma emissora de TV e confessou o crime. Lucas contou detalhes do crime e afirmou que uma traição teria motivado o crime. Letícia foi morta por volta das 23h de sábado (22) por esganadura.

Ainda de acordo com o delegado, o caso agora segue para o DIH de Goiânia, pois a morte ocorreu na capital. André explicou que ainda faltam confirmar alguns detalhes, inclusive a compra de um carrinho de mão utilizado por Lucas para levar o corpo de Letícia até o lote baldio. O inquérito deve ser concluído em 10 dias.

O corpo de Letícia foi transportado para o Instituto Médico Legal (IML) onde permanece, na manhã desta quarta-feira (26), e deve passar por exames de necropsia.