Marido matou a ex-mulher a facada em Aparecida de Goiânia, conclui Polícia Civil

Klayton José de Rezende, 45 anos, matou a ex-mulher Cristiane Alves de Cristo Rezende, 43, esta foi à conclusão do inquérito apresentada pelo delegado Adjunto do Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia, Rodrigo Pereira, na manhã desta terça-feira (7), no Grupo de Investigação de Homicídios do município (GIH).

O crime ocorreu no último dia 28 de janeiro deste ano na residência que o casal morava na Avenida Chile, Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia.

Em entrevista à CBN Goiânia, Rodrigo contou que o casal estava separado e não mantinha relações sexuais há cerca de três meses, mas continuavam morando na mesma casa. Klayton perguntou se Cristiane estaria mantendo um relacionamento com outro homem, após ela dar a entender que sim, ele teve um ataque de fúria e a matou com um profundo corte na garganta.

De acordo com Rodrigo, após matar Cristiane, ele lavou todo o banheiro e a vítima. A faca utilizada no crime ele deixou sobre o vaso sanitário, trancou o portão e foi trabalhar na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aparecida. O corpo de Cristiane foi encontrado pela filha de 15 anos do casal.

Rodrigo contou ainda que durante as investigações todos os indícios apontavam para Klayton. “A casa não foi arrombada, nada foi levado da residência. A Polícia Técnico Cientifica constatou que as roupas usadas por ele continuam vestígios de sangue da vítima”, explicou o delegado.

Outro ponto que chamou a atenção do delegado durante as investigações foi à frieza que Klayton demonstrou na prática do homicídio. “Ele demonstrou muita frieza, assim que foi preso em flagrante, confessou o crime”, finalizou o delegado.