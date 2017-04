Marido de jovem desaparecida foi preso em Goiânia quando ia dar entrevista ao vivo na televisão

Prestes a conceder uma entrevista, como já havia feito anteriormente, Lucas Luciano de Souza Silva foi preso na porta de uma emissora de televisão em Goiânia, às 19 horas desta terça-feira (25).

Ele é acusado de assassinar a esposa, a estudante de pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos. As informações são do delegado do 4º Distrito Policial (DP) da Capital, Diogo barreira.

Segundo o delegado, ele havia sido intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos na tarde de hoje, mas não apareceu. Entretanto, disse aos familiares que iria conceder entrevista a um programa de televisão para que a população ajudasse nas buscas pela esposa que, até então, era considerada desaparecida.

A partir daí as suspeitas se confirmaram, já que o celular da vítima foi encontrado sem o chip jogado no lixo da residência do casal. A polícia conseguiu chegar ao local em que ele estava no momento em que aguardava para entrara ao vivo.

Ele foi preso e deve ser encaminhado à Penitenciária Odenir Guimarães (POG) nesta quarta-feira (26).