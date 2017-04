Marido é preso suspeito de assassinar estudante de pedagogia desaparecida em Aparecida de Goiânia

Matéria atualizada às 20h43.

Lucas Luciano de Souza Silva, marido da estudante de pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos, que estava desaparecida em Aparecida de Goiânia, foi preso no começo da noite desta terça-feira (25). Ele é o principal suspeito pelo assassinato da jovem. O delegado do 4º Distrito Policial (DP) de Goiânia, Diogo Barreira, relata que Lucas foi detido na porta de uma emissora de televisão na capital quando ia dar uma entrevista ao vivo sobre o sumiço da mulher. Segundo o delegado, ele confessou o crime.

O corpo da jovem foi encontrado em um lote baldio, ao lado da casa onde o casal morava, em Aparecida de Goiânia. Lucas teria matado a mulher enforcando a estudante com as próprias mãos. A motivação do crime seria o ciúme que o homem sentia pela vítima estar estudando.

Conforme o relato da mãe da jovem, Rita, o marido teria afirmado à família que tinha deixado a estudante no Terminal Garavelo, em Aparecida de Goiânia, às 5h30 de segunda-feira (24), como costumava fazer diariamente para que ela fosse à Faculdade Alfredo Nasser, onde cursava pedagogia. Versão que o delegado diz ser mentira.

Lucas seria ouvido pela polícia na tarde desta terça-feira, mas não compareceu. Em diligência na residência do casal, o celular da vítima foi encontrado no lixo, sem o chip. Em seguida o corpo foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira.

Família surpresa

Em entrevista ao POPULAR, a avó de Letícia, Maria de Fátima, disse que o relacionamento entre Letícia e Lucas não parecia ter problemas. "Eles viviam super bem. A gente não desconfiava de nada, nada mesmo", confirmou.

A confissão do crime por parte de Lucas, alegando que o ciúme foi a motivação para matar a mulher, enforcando-a com as próprias mãos, causou espanto na avó da estudante, que não acreditava no sentimento. "A gente tinha a impressão que ele nem tinha ciúmes dela", disse.