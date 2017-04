Marcos presta depoimento em delegacia sobre caso de agressão no BBB

O ex-participante do 'Big Brother Brasil 17', Marcos Harter prestou esclarecimentos na Delegacia da Mulher, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (12), sobre a acusação de agressão contra a namorada Emilly Araújo dentro da casa do reality show da Globo.

Após a sequência de agressões contra a participante, a polícia decidiu abrir um inquérito para investigar as reclamações de Emilly sobre dor depois de ter sido segurada por Marcos. A polícia também confirmou a presença de hematomas no braço provocados por beliscões, de acordo com a confinada.

A polícia informou que ouvirá Emilly na próxima segunda-feira (17).

Marcos foi cercado por fãs e pela imprensa no local, mas saiu sem falar com ninguém, apenas acenou e sorriu para os admiradores e fotógrafos.

Na saída, um pequeno grupo aguardava a saída do médico e, segundo o R7, algumas pessoas gritavam palavras de "apoio", como "Me bate, Marcos". "Força Marcos, estamos com você", diziam as pessoas.