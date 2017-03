Marconi apresenta proposta de trem Goiânia-Brasília a Temer

Em reunião no Palácio do Planalto, o governador Marconi Perillo apresentou ao presidente Michel Temer, nesta quinta-feira (9), a proposta de construção do trem de passageiros entre Goiânia e Brasília. Marconi falou sobre o Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental, entregue pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em fevereiro.

A Agência apresentou cronograma de desembolso por parte dos Estados e da União. Ele começa três anos após o início da obra, no valor de R$ 6 milhões, que aumenta gradativamente. Marconi acredita que se a obra for licitada ainda este ano a obra pode ser realizada no período de três anos.