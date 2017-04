Marcelo "Zói Verde" foi parceiro de Iterley

No início de sua atuação no tráfico de drogas, Marcelo Gomes de Oliveira, o “Zói Verde” foi parceiro de Iterley Martins de Souza, traficante que está preso em presídio federal no Mato Grosso do Sul. Na primeira prisão pelo crime, os dois estavam juntos em um apartamento no Setor Bueno, em Goiânia. Ambos estavam com uma grande quantidade de drogas, dinheiro e armas.Mas a...