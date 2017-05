Marcelo Rezende confirma que está com câncer agressivo

O apresentador Marcelo Rezende confirmou, neste domingo (14), que está com câncer no pâncreas e no fígado.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, o apresentador do Cidade Alerta falou sobre a descoberta da doença, a reação da família e o afastamento da TV. “Ninguém fala o nome de uma doença. E quando, de repente, eu me descubro que estou com câncer, falar a palavra parece que o mundo desaba”, disse Rezende.

A reportagem foi gravada em sua casa, na última segunda-feira (8), horas antes de ser internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na terça-feira (9), ele foi submetido à primeira sessão de quimioterapia.

“Você acha que eu não sei que vou atravessar um período difícil? Eu vou, sei que eu vou. Mas nada é difícil quando se tem Deus”, disse.

Marcelo Rezende seguirá afastado do Cidade Alerta nesta semana, que estará sob o comando de Luiz Bacci.