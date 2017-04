Marca-passo cerebral pode ficar mais barato em Goiás com isenção de ICMS

Os marca-passos cerebrais, implantados em pessoas com doença de Parkinson, podem ficar mais baratos em Goiás. Isso porque o projeto de lei nº 573/14 foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta quinta-feira (20) na Assembleia Legislativa. A matéria isenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre o produto no Estado.

O deputado Francisco Jr. (PSD), autor da proposta, explica que o aparelho em questão é uma espécie de eletrodo que estimula determinadas áreas no cérebro e inibe as disfunções motoras causadas pela doença de Parkinson.

Seu custo, segundo ele, seria elevado e até inviável para algumas pessoas que necessitavam. Na justificativa, ele afirma que o ICMS nele embutido representaria aproximadamente um terço do valor do equipamento. "A renúncia seria muito pequena para o Estado [...] Porém, a qualidade de vida das pessoas que possuem a doença tem uma melhora muito significativa", disse.