Manifestantes relatam agressões de PMs em protesto em Goiânia; estudante está hospitalizado

Pelas redes sociais participantes dos protestos no Centro de Goiânia contra as reformas da Previdência e Trabalhista, nesta sexta-feira (28), relatam abuso de força por parte dos policiais militares (PMs) acionados para acompanhar a manifestação. Inclusive, no momento em que o estudante de ciências sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, foi agredido com um golpe de cassetete na cabeça.

O confronto, transmitido ao vivo durante o Jornal Anhanguera 1ª Edição, mostra a ação dos PMs contra manifestantes encapuzados que quebraram os vidros de agências bancárias e comércios no Centro da capital, e que tentavam colocar fogo em cartazes e faixas utilizadas no protesto. O que não era o caso do estudante, que não escondia o rosto.

Os policiais militares apagaram o princípio de incêndio e, em seguida, foram alvejados por pedras e pedaços de madeira. Os PMs reagiram acertando pessoas aleatoriamente com o cassetete e spray de pimenta. Nesse momento que Mateus teria sido agredido.

Nas imagens da TV Anhanguera também é possível observar uma mulher sendo atingida por golpes de, pelo menos, quatro policiais.

No início da tarde, em nota oficial, o porta-voz da PM, tenente-coronel Ricardo Mendes, afirmou que não houve confronto entre manifestantes e policiais. “A confusão aconteceu entre os próprios protestantes”, disse. A PM destacou que irá se pronunciar novamente.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) relatou que foi acionado para socorrer os feridos em um tumulto no decorrer do protesto. Segundo o Samu, a manifestação seguia de forma pacífica até o momento de dispersão.

O estado de saúde de Mateus é grave. Conforme informações do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), para onde ele foi encaminhado, o paciente segue sedado e respira por aparelhos. Ele apresentou traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas fraturas. Não há previsão cirúrgica. No entanto, Mateus Ferreira recebe cuidados intensivos na Emergência do Hugo e será encaminhado para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Manifestação

Em Goiânia, a organização da greve geral estimou em 30 mil o número de manifestantes que se reuniu logo pela manhã na área externa da Assembleia Legislativa e foi em passeata até a Praça do Bandeirante.

Muitas categorias de trabalhadores estavam representadas na manifestação contra as reformas do trabalho e previdenciária. Havia professores das redes estadual e municipal e também de tradicionais escolas particulares da capital

Professores e alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e também da Pontifícia Universidade Católica (PUC) aderiram ao movimento. Muitos servidores públicos de órgãos estaduais e federais: do Ministério Público do Trabalho (MPT, dos auditores fiscais, da Saúde e do Ipasgo, entre vários outros segmentos. Os servidores do município estavam representados pelos funcionários da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).