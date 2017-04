Manifestantes protestam em frente à Secretaria Municipal de Educação, em Goiânia

Cerca de 60 manifestantes realizam um protesto na Secretaria Municipal de Educação, na rua 226, no setor Leste Universitário, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (26).

De acordo com a Guarda Municipal (GM), o grupo reivindica melhorias salariais para servidores da área. Ainda segundo a GM, diversas pessoas estão com coquetéis molotov, paus, pedras e com os rostos cobertos por máscaras ou capacetes.

Apesar da situação, ainda não houve registro de feridos ou presos.