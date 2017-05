Manifestantes pedem renúncia de Temer e Diretas Já na Praça do Trabalhador

O movimento Frente Brasil Popular em parceira com o Fórum Goiano Contra a Reforma da Previdência e outras centrais sindicais realizam um protesto na Praça do Trabalhador, em Goiânia, neste domingo (21). Os manifestantes pedem a saída do presidente Michel Temer e a realização de novas eleições diretas. A mobilização foi convocada via internet e acontece em outros locais do país.

Na Capital, a concentração começou por volta das 10 horas da manhã, com uma adesão tímida no período matutino. Porém, sem número de participantes confirmados.

O coordenador do Frente Popular, Denis Gonçalves, explicou que o evento é resultado da situação política do país que acaba desencadeando as crises de governabilidade da atual gestão presidencial e de sucessão do chefe de Estado. “Acreditamos que ele precisa sair e necessitamos discutir quem vai assumir depois, pela via democrática. Nossa pauta é que convoquem novas eleições e que o povo participe da escolha”, defende.

O deputado federal Rubens Otoni disse que é um momento de busca de uma saída e lembrou que a Constituição Federal prevê eleições indiretas após dois anos de mandato. Entretanto, o político avaliou que o momento político atual excepcional e que a responsabilidade é colocar a população para decidir os novos rumos do país. Otoni lembrou do Projeto de Emenda Complementar (PEC 227/16) que permite eleições diretas para a Presidência da República em caso de vacância do titular. Medida deve ser votada na Câmara dos Deputados na próxima terça-feira (23).

Representante do Fórum Goiano Contra a Reforma da Previdência e presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (Sinpro-Goiás), da rede privada, Railton Nascimento Souza, defendeu que a cobrança de novas eleições é uma forma de legitimar o próximo governante.

A população compareceu ao ato. O bancário Renato Lago contou que soube do evento pela internet e avaliou o momento como oportunidade para demonstrar a insatisfação com o cenário político, de forma geral, sem escolher grupos partidários. “Está aparecendo muita coisa errada do atual governo e vemos que há uma indignação coletiva. O grito era contra a corrupção, vemos casos confirmados, mas as pessoas não vêm para as ruas”.

Ato continua pela tarde de hoje com apresentações culturais e momentos de conscientização da população.