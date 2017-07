Manifestantes bloqueiam pista da BR-153 contra o fechamento de retorno no próximo sábado (29)

Matéria atualizada às 20h06.

Cerca de 50 pessoas protestam, na tarde desta quinta-feira (27), contra o fechamento do retorno do Km 510, na BR-153, próximo à subestação da Celg, em Aparecida de Goiânia.

Os manifestantes se aglomeraram no KM 509 e bloquearam o sentido Goiânia-Aparecida da rodovia com faixas e pneus. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o efetivo para atuar na liberação da pista.

O trecho ficou bloqueado por cerca de 2 horas e foi liberado após a chegada e apresentação das propostas dos manifestantes para a imprensa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito flui lentamente na rodovia. A corporação pede paciência e atenção ao passar pelo local. Apesar da situação, o protesto ocorreu de forma pacífica.

De acordo com a PRF, a interdição está prevista para acontecer no próximo sábado (29), em parceria com a concessionária Triunfo Concebra. A medida foi tomada em função do elevado índice de acidentes no local. Um levantamento da PRF mostrou que nos últimos cinco anos, de 2012 a 2016, 453 acidentes foram registrados no km 510, sendo que 164 pessoas ficaram feridas e quatro perderam a vida.