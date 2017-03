Manifestação em Goiânia pede intervenção militar

Os manifestantes, que participam do protesto contra a corrupção em Goiânia na tarde deste domingo (26), pedem intervenção militar. A solicitação foi feita por meio de faixas e também discurso em carro de som.

Durante o pedido feito por participante do protesto, foi tocada a música “Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores”, de Geraldo Vandré, símbolo de resistência à ditadura militar.

A reforma da previdência, fim da anistia do caixa dois, do sigilo das delações da Lava Jato, prisão do ex-presidente Lula e outros petistas também estão na pauta de reivindicações.

O grupo tem declarado apoio ao juiz Sergio Moro, às investigações da Lava Jato e à Polícia Federal.

Os manifestantes se reuniram às 14 horas na Praça da Tamandaré e estão, agora, na porta da sede da Polícia Federal, no Setor Bela Vista. O protesto foi organizado por três movimentos, o “Vem Pra Rua”, o "Movimento Nas Ruas" e o "Movimento Brasil Livre Goiás".

Inicialmente, os grupos contabilizavam mil participantes. A Polícia Militar (PM) havia estimado 300. Diversas pessoas deixaram o ato durante o percurso, que foi acompanhado por policiais militares.