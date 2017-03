Manifestação contra reforma da Previdência reúne 10 mil pessoas em Brasília

Milhares de manifestantes protestam desde a manhã desta quarta-feira, 15, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contra a reforma da Previdência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o ato reúne cerca de 10 mil pessoas. Os dois sentidos do Eixo Monumental foram interditados pela polícia, entre a Catedral e o Congresso.



Um grupo de manifestantes espalhou cruzes em frente ao Congresso para simbolizar pessoas que vão morrer sem poder se aposentar, caso a reforma seja aprovada. A proposta do governo Michel Temer exige que os trabalhadores da iniciativa privada e do setor público contribuam por 49 anos para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para obter aposentadoria com valor integral



Na madrugada, o Ministério da Fazenda foi invadido por manifestantes, por volta das 5 horas. Segundo o Movimento Sem-Terra (MST), 1.500 pessoas participaram da ocupação. Já a Polícia Militar contabilizou 200.



Durante o ato, vidraças do prédio foram quebradas. Os manifestantes também levantaram faixas contra a reforma na parte de fora do edifício.



Entre os participantes das manifestações na Esplanada estão integrantes do MST, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Movimento de Luta pela Terra (MLT) e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).



As ações fazem parte do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação Contra a Reforma da Previdência, organizada por movimentos sociais em todo o País.