Manifestação contra Reforma da Previdência bloqueia trânsito em avenidas centrais em Goiânia

As Avenidas Tocantins, Anhanguera, Goiás e outras ruas da região do Centro da capital estão bloqueadas em razão da passeata do ato unificado contra a reforma da previdência que reúne vários sindicatos e movimentos desde o início da manhã desta quarta-feira (15). O anel interno da Praça Cívica também está bloqueado.

Protesto e excesso de carros complicam o trânsito na região central de Goiânia nesta quarta-feira. Ato unificado contra a reforma previdenciária reúne vários sindicatos e movimentos nas ruas da capital.

Em alguns pontos o fluxo de veículos está praticamente parado e alguns motoristas do transporte coletivo desceram dos ônibus e estão tentando auxiliar os demais motoristas.

Neste momento, os manifestantes estão concentrados na Avenida Anhanguera com a Goiás e os ônibus do eixo estão sendo desviados.