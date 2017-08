Manicure assassinada pelo ex havia se ajoelhado e implorado para não ser morta na frente das filhas

A manicure Geisa Daniele Soares Feitosa, de 30 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro no último sábado (12), em São Paulo. O crime teria ocorrido pelo homem não aceitar o fim do relacionamento. Ela foi morta na frente das filhas, de 13 e 4 anos.

Segundo a prima da vítima, Barbara Rodrigues, a filha mais velha de Geisa contou à família que a manicure se ajoelhou e implorou que não fosse morta na frente das meninas. No entanto, Ricardo Daniel Pappalardo, de 48 anos, não ouviu o apelo e disparou seis vezes contra a ex - sendo que quatro balas a atingiram. Depois do crime, ele pegou a filha de 4 anos (a mais velha era filha da manicure de um relacionamento passado) e a levou até a padaria para comprar um salgado. Logo depois, ele se entregou à polícia.

De acordo com o site R7, Bárbara contou que o suspeito usava a filha do casal, de 4 anos, para chantagear, coagir e humilhar a mulher. Os dois se conheceram há seis anos e a manicure decidiu acabar tudo.

“Ele sempre foi muito possessivo. Ele sempre foi muito inseguro, agressivo. Ele mantinha ela em cárcere privado praticamente. Não permitia que ela trabalhasse, ele dormia com uma arma embaixo do travesseiro o tempo todo. Ele tinha o pensamento o tempo todo de que ela estava com outra pessoa. Mesmo sem ela sair de casa”, contou Bárbara à publicação.

Geisa tem outros quatro filhos de um relacionamento anterior, que estão vivendo com o pai. A filha de Ricardo está com a irmã da vítima.