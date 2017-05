'Maníaco da Kombi': homem atira aleatoriamente de dentro de veículo e acerta 4 pessoas em Goiânia

Um homem foi preso após atirar de dentro de uma Kombi e acertar quatro pessoas no Setor Rio Formoso, em Goiânia. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (25). As vítimas ficaram levemente feridas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito pilotava a Kombi pela capital e, aleatoriamente, se ele cruzasse com alguém que não simpatizasse, o motorista começava a atirar. Quatro pessoas ficaram levemente feridas. O suspeito foi localizado no setor Veredas dos Buritis. No entanto, a PM não divulgou o nome do suspeito.

A PM acredita que ele também tenha atirado na boca de um homem no bairro Goiá há 15 dias. Uma arma de fogo calibre 40 foi apreendida. Ele foi preso e conduzido à Central de Flagrantes. O suspeito pode ser autuado por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo em via pública.