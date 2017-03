Mamografia muito abaixo do ideal em Goiás

Um levantamento recente da Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), atestou o baixo número de mulheres acima dos 50 anos, em faixa risco do câncer de mama, que realizam o exame em Goiás desde 2008. No Estado, apenas 12,6% das mulheres realizaram o exame no último ano, enquanto o ideal seria 70%, segundo a Organização Mundial...