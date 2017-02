Major Araújo confirma que conhecia o assassino da menina Ana Clara e que o aconselhou a se entregar

Na noite da quarta-feira (22), foram compartilhadas na internet fotografias em que o deputado estadual Major Araújo (PRP) aparece próximo ao suspeito de sequestrar e matar a criança Ana Clara, encontrada morta em um matagal de Goiânia.

O político se pronunciou sobre o caso durante uma entrevista ao Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada nesta quinta-feira (23). Na ocasião, o parlamentar esclareceu que amigos em comum o apresentou a Luís Carlos há aproximadamente três anos.

Major Araújo afirmou ter conversado com o homem suspeito de matar Ana Clara durante a madrugada, horas antes de a polícia encontrar o corpo da criança. Por telefone, o deputado chegou a recomendar que Luís Carlos se entregasse para a polícia, mas o suspeito negava envolvimento no caso.

O parlamentar conta que também recebeu um telefonema da namorada do acusado de sequestrar a criança. Segundo ele, a mulher estava nervosa e chorava muito. Ao ser questionada sobre o paradeiro do companheiro, ela teria confirmado que sabia onde Luís Carlos estava. Neste instante, Major Araújo diz que sugeriu que ela entrasse em contato com a polícia para revelar as autoridades o endereço onde o suspeito estava escondido.

Investigações

O titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Kleyton Manoel, afirmou que, após o feriado, vai convidar o deputado estadual para depor sobre o caso, considerando que ele poderia ter colaborado com as autoridades no instante em que entrou em contato com as pessoas ligadas ao desaparecimento de Ana Clara.

O delegado acredita que o depoimento de Major Araújo não altera as linhas de investigação e esclarece que o deputado não pode ser indiciado por nenhum crime.

Política

O deputado estadual Major Araújo (PRP) foi eleito ao cargo de vice-prefeito de Goiânia em outubro de 2016 na chapa de Iris Rezende (PMDB), mas renunciou ao cargo antes de tomar posse.

O parlamentar foi procurado por repórteres do jornal O Popular, mas as ligações não foram atendidas.