Mais um detento morre eletrocutado em presídio de Aparecida de Goiânia

O jovem Igor Martins Pereira, de 19 anos, morreu eletrocutado na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, na manhã do último domingo, 26. É o segundo detento que é eletrocutado na unidade em menos de dois meses. No dia 9 de fevereiro, Eber Batista de Jesus da Silva, de 37 anos, morreu da mesma maneira.

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (SEAP) diz que ambos levaram a descarga elétrica em tentativas de fuga. No caso de Igor, a SEAP diz que servidores informaram que o jovem ajudava outro detento a escalar o muro da unidade prisional.

Familiares de presos na Colônia ouvidos pela reportagem dizem acreditar que morte de jovem tem relação com má instalação elétrica do local. O acidente com Igor aconteceu por volta das 7 horas de domingo, pouco antes do início do horário de visita. A energia elétrica acabou por cerca de 15 minutos e uma ambulância foi vista entrando e saindo do presídio.

A Seap informou que foi instaurada uma sindicância para apuração dos fatos.

Histórico

O Semiaberto teve resgate de detento, princípio de rebelião e fugas neste mês. No dia 13, o pedreiro Clemilton Carvalho de Abreu, que cumpria pena por roubo, foi morto durante uma fuga. Um dos principais motivos para a revolta dos presos teria sido a ativação de bloqueadores de celular. No dia 20, cinco mulheres invadiram a Colônia para visitar detentos.