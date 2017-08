Mais dois funcionários do Mutirama dizem que trabalham sem receber

Dois funcionários do parque Mutirama prestaram depoimento no 1° Distrito Policial (DP) de Goiânia, na manhã desta sexta-feira (18), sobre o acidente com um brinquedo giratório, conhecido como Twister, que deixou vários feridos no dia 26 de julho.

De acordo com o delegado Isaias de Araújo Pinheiro, o chefe da manutenção dos brinquedos e a responsável pelas compras de peças e reposição alegaram que trabalhavam sem receber o pagamento, mas que o trabalho estava em dia.

Várias pessoas já foram ouvidas, entre elas uma mulher que gravou um vídeo no momento do acidente e outros dois funcionários. Na ocasião, treze pessoas ficaram feridas. Uma das vítimas continua internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O parque permanece interditado.