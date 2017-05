Mais de R$ 2 bilhões são bloqueados de envolvidos em fraudes no fornecimento de marmitas a detentos

Bens avaliados em mais de R$ 2 bilhões de duas empresas e dez réus envolvidos em um esquema de fraudes na contratação para o fornecimento de refeições para detentos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que incluem integrantes do governo de Goiás, como ex-secretários de Segurança Pública, foram bloqueados pela Justiça. Segundo o processo, o esquema beneficiava os interesses do contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

A determinação partiu do juiz Ricardo Prata, que acolheu parcialmente pedido feito pela promotora de Justiça Fabiana Lemes Zamalloa do Prado em ação de improbidade administrativa.

Além de Cachoeira, tiveram seus bens bloqueados os réus Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, atual secretário de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan); Edilson Divino de Brito, que presidiu a antiga Agência Prisional do Estado; Edemundo Dias de Oliveira Filho, ex-diretor Geral da Polícia Civil e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO); e o ex-vereador de Goiânia Wladimir Garcêz Henrique.

Integram a lista, ainda, Ronald Christian Alves Bicca; Henrique Rogério da Paixão; Kleber Guedes Medrado; Rosana de Freitas Santos; Antônio Carlos de Lima; e as empresas Coral Serviços de Refeições Industriais Ltda. e Cial Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.

Segundo esclarecido pela promotora, o ‘processo’ de contratação de empresa de forma direta para o fornecimento de refeições prontas para o Complexo Prisional, foi deflagrado, em 2011, em razão do estabelecido em um termo de ajuste de conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público de Goiás, o qual objetivava atender a uma necessidade por seis meses, até que se concluísse o processo licitatório regular para o fornecimento das refeições, conforme definido pela extinta Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (Agsep) no compromisso com o MP-GO, até que se concluísse a reforma da cozinha industrial do Complexo Prisional.

Assim, em razão dessa contratação fraudulenta, os envolvidos armaram “uma verdadeira farsa, ou seja, uma disputa suja entre duas empresas, patrocinada por agentes públicos e particulares, de acordo com seus interesses”, asseverou a promotora Fabiana Lemes Zamalloa do Prado.

Resposta

Ao POPULAR, por meio de nota enviada pela Segplan, Joaquim Mesquita disse que não foi notificado da abertura da ação, "mas no momento oportuno apresentarei a defesa ao Judiciário, com a certeza de que a correção da decisão administrativa será reconhecida pela Justiça", e que, em 2011, quando a licitação foi iniciada, ele ainda não era secretário de Estado.

Segundo ele, a revogação da licitação se deu pela Lei de Licitações, "que dispõe que a contratação de segunda ou terceira empresa classificadas, em decorrência da inabilitação da primeira, ou segunda, só pode se dar se as mesmas aceitarem idênticas condições e valores que a primeira classificada".

Mesquita complementa que "a terceira empresa não aceitou essa condição e por isso não tivemos oportunidade que não fosse revogar a licitação e determinar abertura imediata de outra licitação", que, segundo ele, teve início em dezembro de 2015, no qual compareceram 19 empresas interessadas.

"A empresa vencedora foi a Vogue , cujos valores foram os seguintes: R$ 6,96 para almoço e jantar e R$ 1,05 para desjejum (total R$ 8,01). Tal valor, portanto, ficou abaixo do apresentado anteriormente pela Cial Comércio e Indústria de Alimentos Ltda, que era de R$ 9,02. Considerando o pregão anterior, que previa fornecimento de alimentação para 1.872 custodiados, a economia anual do Estado com o novo pregão, cuja vencedora foi a Vogue, foi de R$ 680.659,20 por ano", reiterou o secretário.

Edilson de Brito informou que ainda não foi notificado e, quando for, "apresentará defesa com a certeza de que todos os fatos serão esclarecidos e que não será provado que cometeu qualquer irregularidade".

Edemundo Dias afirmou ter tentado fazer licitação enquanto presidente da então Agência Goiana de Sistema de Execuções Penais (Agsep), mas foi impedido por decisão judicial, que manteve a então responsável pelo fornecimento das marmitas. Afirma que fez grupo para acompanhar essa licitação impedida para dar transparência ao processo e disse confiar "que fez o possível para atender as necessidades da pasta".

O administrador judicial do Grupo Coral, o advogado Leandro Almeida Santana, relatou que ainda não foi intimado e não tem conhecimento formal do que está exposto no processo judicial. O Grupo Coral entrou com um processo de recuperação judicial em dezembro de 2011. Contudo, o processamento foi convolado para falência em julho de 2015, aceito pelo TJ-GO em abril deste ano. “A situação jurídica do grupo, hoje, não é mais judicial e, sim, de falência”, reiterou o advogado.

A empresa Cial e os demais citados também foram procurados, mas, até o momento, não responderam aos questionamentos ou não foram encontrados. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO), que prometeu enviar uma nota em resposta aos questionamentos.

Bloqueio

Na ação, apesar de a promotora haver requerido o bloqueio de bens para assegurar o dano moral difuso e coletivo, o magistrado ponderou que a indenização depende de comprovação efetiva do dano, “o que só poderá ser seguramente detectado após a manifestação dos réus e produção das provas em juízo”, assegurou. Desse modo, Ricardo Prata acolheu o pedido da promotora de Justiça no tocante à indisponibilidade de bens dos réus apenas no que se refere ao suposto dano material ao erário e à multa civil.

Na definição dos valores, conforme análise do juiz, foram considerados os períodos de atuação de cada réu, ficando o valor bloqueado, de modo individualizado, multiplicado por três, em razão não apenas do dano em si, mas também de eventual multa a qual serão condenados.

Confira abaixo a relação dos bloqueios:

Edilson de Brito - R$ 24.505.797,36

Ronald Bicca - R$ 74.229.875,07

Edemundo Dias - R$ 397.336.519,08

Joaquim Mesquita - R$ 33.861.671,64

Henrique da Paixão - R$ 24.505.797,36

Kleber Medrado - R$ 24.505.797,36

Antônio Carlos de Lima - R$ 78.722.400,27

Rosana Santos - R$ 113.055.352,35

Carlos Cachoeira - R$ 341.194.023,09

Wladimir Garcez - R$ 341.194.023,09

Cial - R$ 341.194.023,09

Coral - R$ 323.959.327,44