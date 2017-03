Mais de mil pessoas protestam em Itaberaí contra falta de segurança e aumento da violência

Os cidadãos de Itaberaí saíram às ruas nesta quinta-feira (16), em manifesto contra a onda de violência que vem assustando os moradores da região. A concentração teve início às 18h, em frente à Câmara Municipal e seguiu pelas principais ruas da cidade até a sede da Prefeitura.

O objetivo, segundo a organização do manifesto, é chamar a atenção dos governantes para que tomem providências diante da situação de calamidade e também reunir mais cidadãos, que se sentem como reféns da criminalidade.

Segundo o diretor comercial Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itaberaí (Aciapi/CDL) Neywerton dos Santos Barros, uma audiência pública foi realizada na última segunda (13), onde foi formada uma comissão para representar a sociedade perante às autoridades. De acordo com Neywerton, a Polícia Militar esteve presente e declarou que vai prestar todo apoio aos cidadãos.

Na tarde de hoje, a maioria dos comerciantes da cidade fechou as portas às 17h, a pedido da CDL, em forma de protesto contra a insegurança. A passeata, que foi acompanhada por policiais militares, incluiu faixas, cartazes, balões brancos e um carro queimado. O veículo é fruto de um assalto ocorrido na sexta-feira (10), no qual os criminosos fizeram a família de refém dentro da própria casa e levaram os pertences.

Estiveram presentes na manifestação o prefeito de Itaberaí, Carlos Roberto da Silva (PP), o deputado estadual Jean Carlo dos Santos (PHS), além de alguns vereadores.

Número de ocorrências só aumenta

De acordo com o relato publicado pela moradora Creuza Arrais, no início do mês, três carros foram roubados e duas famílias feitas reféns. Um dos veículos teria sido encontrado destruído pelo fogo em uma estrada vicinal.

No início do mês, a TV Anhanguera divulgou vídeo de um assalto por volta das 15h a um consultório odontológico. Nas imagens, é possível ver três homens armados invadirem o local, fazendo uma dentista refém, roubando pacientes e funcionários.