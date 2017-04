Mais de 7 mil condutores são flagrados em alta velocidade na Semana Santa em Goiás; veja o vídeo 🎥

No total, 7039 casos de excesso de velocidade foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais que cortam Goiás durante a Semana Santa. Chama a atenção, contudo, o trecho da BR-060 entre as cidades de Anápolis e Brasília, onde foram identificados 2.773 condutores acima do permitido. No local foram registrados os maiores abusos.

No pior deles, uma motocicleta de alta cilindrada seguia a 206 quilômetros por hora (km/h). Em outra ocasião um carro importado foi flagrado a 190km/h. Vale lembrar que neste trecho a velocidade máxima permitida é de 110 km/h. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17) pela PRF.

Além dessa infração, mais pessoas foram autuadas por dirigir sob o efeito de álcool na comparação com o mesmo feriado do ano passado: 83 contra 65. Vale ressaltar que mais testes de etilômetro foram aplicados este ano.

Por outro lado houve queda no número de acidentes e também em mortes em 2017. Foram 52 acidentes no ano passado, ante 50, e cinco óbitos contra dois este ano. No entanto, mais pessoas ficaram feridas. O último feriado contabilizou 51 feridos. Em 2016 foram 40.