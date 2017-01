Mais de 5 mil motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados em 2016, em Goiás

Mais de 89 mil motoristas foram abordados durante as blitze do programa Balada Responsável em Goiás, em 2016. Deste montante, 5.702 estavam alcoolizados. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). No Estado, as abordagens atingiram 3,6 milhões de pessoas.

Para o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, o balanço é expressivo. “Representa mais da metade da população goiana”, afirma. Em 2014, foram registrados 32,4 óbitos por 100 mil habitantes. No entanto, a intenção é reduzir esse índice para 26 mortes por 100 mil habitantes até 2018.