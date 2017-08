Mais de 5 mil adolescentes devem ser vacinados contra HPV e Meningite em Aparecida de Goiânia

A partir desta segunda-feira (21), 5.444 alunos devem ser vacinados contra HPV e Meningite em 16 escolas de Aparecida de Goiânia. Para a vacina contra HPV, as doses estão sendo oferecidas para meninas de nove a 14 anos 11 meses e 29 dias e meninos de 11 a 14 anos 11 meses e 29 dias. Já a vacina contra Meningo C, o Ministério da Saúde preconiza imunizar meninos e meninas de 12 a 13 anos 11 meses e 29 dias.

O objetivo da campanha nas escolas é mobilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância das vacinas. Por meio da ação, a Secretaria de Saúde (SMS) facilita o acesso a imunização para adolescentes, que geralmente apresentam maior resistência na procura pelo serviço. A SMS também tem como meta aumentar as coberturas vacinais, conferindo proteção e prevenção de doenças causada pelo HPV e meningite C.

A Secretaria de Saúde fez um levantamento das escolas com maior número de jovens nessa faixa etária em Aparecida. Dessa forma, foram selecionadas 16 escolas conforme lista abaixo. Entretanto, as duas vacinas são de rotina e por isso estão disponíveis durante todo ano nas unidades de saúde com sala de vacina. Portanto, todos jovens com idade dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde podem ter acesso as doses.

A Coordenadora de Imunização e Rede Frio do município, Renata Cordeiro, destaca a importância do cartão de vacina. “Muitos adolescentes já tomaram a primeira dose e só precisam de mais uma. Além disso, existe um prazo entre a primeira e a segunda dose que se for seguido confere uma eficácia maior à vacina. É importante para os pais e para os profissionais de saúde acompanhar o cartão de vacina”, explica. Também vale ressaltar que meninas que iniciaram o esquema vacinal e não retornaram para receber a 2° dose, poderão ser vacinadas após 15 anos, sem necessidade de reiniciar o esquema.

Equipes da SMS compostas por enfermeiros, técnicos em enfermagem, administrativos e agentes comunitários de saúde comparecem às escolas em dois momentos: primeiro, para repassar informações pertinentes a vacinação e sua importância, além de entregar comunicados e termos para a escola e responáveis legais. No segundo momento é feita a vacinação. Ao todo, 50 servidores da SMS estão envolvidos na ação.

Prevenção

A imunização contra HPV pode prevenir cânceres de colo de útero, vagina, vulva, pênis, garganta e ânus, verrugas genitais e infecções que estão diretamente relacionadas ao HPV. O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Também pode ser transmitido da mãe para filho no momento do parto. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger meninos e meninas antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

A vacina contra a Meningite C passou a ser disponibilizada pelo SUS no ano de 2017 na faixa etária de 12 a 13 anos para meninos e meninas. As doses protegem contra a doença causada pela Neisseria Meningitidis do sorogrupo C. Em adolescentes, a vacina contra a meningite demonstra uma excelente resposta, garantindo assim, alta proteção até a idade adulta. Mesmo os adolescentes que já receberam essa vacina na infância devem receber um reforço aos 12 anos.

Meta

A SMS espera vacinar, no mínimo, 80% dos grupos elegíveis para a vacinação; que são meninas de 09 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos para HPV e ambos os sexos para Meningo C na idade de 12 a 13 anos em conjunto com as ações realizadas nas Unidades Básicas de Saúde com a comunidade.

Em 2014, a SMS realizou a primeira ação nas escolas do município. A cobertura vacinal de 2014 foi de 106% na primeira dose e 71% na segunda dose. Em 2015, os números praticamente se mantiveram, com 110% na primeira dose e 65% na segunda. Como em 2016 a cobertura caiu bastante, a SMS decidiu mobilizar a cidade neste ano. Em 2016, a primeira dose registrou 58% e 44%, respectivamente. Em 2017, até agora, foram aplicadas 3221 primeiras doses e 1233 segundas doses.

Cronograma

21 a 31 de agosto

Locais: Escola Municipal Prof° Mônica Tomaz – 324

Escola Municipal Vilmar Gonçalves – 429

Escola Municipal Antônio Alves Neto – 416

Escola Municipal Levina Martins – 392

Escola Municipal Vera Cruz II – 281

Escola Municipal Telma Regina – 364

Escola Municipal Maria G. da Silva – 341

Escola Municipal Nova Olinda – 266

Escola Municipal Jardim Olímpico II – 242

Escola Municipal Caraíbas – 578

Escola Municipal Cora Coralina – 335

Colégio Estadual João Barbosa Reis – 506

Colégio Estadual Olímpio Alves – 351

Colégio Delos – 219

Colégio Araguaia – 400