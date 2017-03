Mais de 30 presos fogem do semiaberto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia; dois são mortos

Dezenas de presos fugiram na tarde desta segunda-feira (13) do semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás, Jorimar Bastos, afirmou que mais de 30 homens escaparam do local.

De acordo com Jorimar Bastos, os presidiários se revoltaram com os bloqueadores de aparelhos celulares e tentaram escapar. Durante a fuga, seis presos teriam sido baleados e dois foram mortos. Toda a polícia foi mobilizada para o local. A Secretaria de Segurança Pública ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O Grupo de Radio Patrulha Aérea (Graer) foi acionado no local para auxiliar nas buscas dos presos que conseguiram fugir. O presidente da associação disse ainda que a suspeita é que teve também uma nova tentativa de resgate aos presos do regime como aconteceu na madrugada do último sábado (11).

O semiaberto de Aparecida de Goiânia tem 1,2 mil presos e capacidade para 250. Do total de detentos, apenas 400 têm ocupação.

