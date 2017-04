Mais de 270 já estão sob novo contrato

Dos 327 médicos que foram habilitados para assumir vagas de profissionais temporários na Prefeitura de Goiânia, 275 já assinaram o novo contrato e já estão trabalhando, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As novas regras para médicos temporários do municípios, os chamados credenciados, gerou impasse entre a categoria e a SMS no final do mês passado, quando...