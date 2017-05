Maior parte dos custos é para tratamento de vítimas

Segundo pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), a maior parte dos custos com acidentes de trânsito é por conta do fator humano, com o resgate, hospitalização e tratamento de vítimas. Essa realidade é perceptível para profissionais do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde são recebidos pacientes que precisam de atendimento mais complexo. ...