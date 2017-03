Maior apreensão de maconha em rodovia goiana, caminhão transportava sete toneladas da droga

Um caminhão com aproximadamente 7,5 toneladas de maconha foi apreendido na manhã deste sábado (18), na BR-060, perímetro urbano de Rio Verde, região sudoeste de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirma que esta é a maior apreensão da droga já feita em rodovias federais que cortam o Estado.

Conforme o assessor de comunicação da PRF em Goiás, inspetor Newton Morais, há poucos dias um acidente deixou a passarela local danificada. Agentes bloquearam o trecho para que os serviços de recuperação fossem realizados.

Com a liberação do tráfego, os agentes suspeitaram da atitude do condutor do caminhão, que teria virado o rosto rapidamente e apresentado nervosismo ao se aproximar da equipe. “Essa atitude estranha chamou a atenção dos agentes”, afirma o inspetor.

A equipe fez a abordagem do veículo por volta das 7h30. Segundo Newton, o condutor, de 53 anos, chegou a alegar que a carroceria estava vazia, mas após averiguação a carga foi descoberta. “Quando levantaram a lona viram que havia fardos de maconha”, contou.

De acordo com o inspetor, a droga era transportada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino a Goiânia. O condutor chegou a confessar aos agentes que recebeu R$ 20 mil para fazer o transporte.

Veículo, material apreendido e condutor devem ser encaminhados para Polícia Civil de Rio Verde, onde o peso total deve ser calculado até o fim da tarde.

Vídeos feitos pelos agentes mostram o momento da apreensão e também uma conversa com o motorista, na qual ele fala sobre o destino do produto e o valor recebido. Veja: