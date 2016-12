Madrugada violenta em Goiânia e Aparecida deixa 4 mortos

Quatros pessoas foram assassinadas na madrugada desta quinta-feira (29) em Goiânia e Aparecida. No Jardim Califórnia, dois homens em uma motocicleta matou Lucas Vieira, de 30 anos, a tiros. Testemunhas contaram que Lucas Lopes Vieira, de 30 anos, trafegava pela rua em seu carro quando dois homens em uma motocicleta pararam ao lado do veículo e efetuaram vários disparos contra ele que não resistiu e morreu antes de ser socorrido. Os autores fugiram e, segundo a Polícia Militar (PM), estão sendo procurados.

Também foi registrada a morte de um homem a tiros na porta de casa, na Rua das Orquídeas, na Vila Santos Dumont, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações da (PM), os autores, que pilotavam duas motocicletas, passaram atirando contra a vítima que não resistiu e morreu no local. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados. De acordo com a PM, a vítima era usuária de drogas e tinha passagens por roubo, receptação e porte ilegal de armas de fogo. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) foi acionado e ficará responsável pela apuração do caso.



André Soares, de 31 anos, foi morto na porta de sua casa no setor Cidade Livre. A suspeita também é de que dois homens em uma moto teriam efetuado os disparos. No Setor Campos Elíseos,em Aparecida, na tarde desta quarta-feira (28), um homem não identificado também foi assassinado. Segundo o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), a vítima foi morta por um motociclista que passou atirando pela rua e fugiu em seguida. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz assassinado tinha vários antecedentes criminais e, há princípio, o crime teria sido motivado por acerto de contas. A GIH investiga o caso.