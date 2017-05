Madrugada em Goiânia bate novo recorde de frio para 2017

A acentuada queda da temperatura que ocorreu na madrugada de 10 de maio sobre o estado de Goiás estabeleceu o novo recorde de frio para 2017 em Goiânia com 15,0°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

O recorde anterior era 17,6°C em 24 de abril. Em 2016, a menor temperatura em Goiânia foi 12,0°C em 18 de julho. Para maio, a madrugada desta quarta-feira foi a mais fria em Goiânia desde 2014, quando ocorre a temperatura mínima de 12,8°C em 28/5/2014.

O sol vai predominar em todas as regiões de Goiás nesta quinta-feira (11). Durante a manhã, as temperaturas serão bem amenas, podendo a chegar a valores abaixo de 15ºC. À tarde, as temperaturas podem subir e passar dos 30ºC.

No Norte goiano, mínima de 22ºC e máxima de 34ºC, com sol entre poucas nuvens. No Sul, mínima de 18ºC e 32ºC como máxima. Na Região Central, mínima de 15ºC e máxima de 31ºC e, na Leste, mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

A umidade relativa no Estado encontra-se baixa em pontos localizados, sendo menor de 30%.

Para Goiânia, temperatura mínima de 17ºC, podendo chegar a 32ºC, com sol entre poucas nuvens.

Brasília

O Instituto Nacional de Meteorologia também registrou uma temperatura mínima de 13,4°C em Brasília. O recorde anterior era 15,0°C no dia 6 de maio. Para um dia de maio, a madrugada desta quarta-feira foi a mais fria em 3 anos, desde 2011, quando a temperatura mínima baixou para 11,6°C em 19/5/2011. Em 2016, a menor temperatura em Brasília foi 9,9°C, no dia 18 de junho.

Por que esfriou tanto assim?

A acentuada queda da temperatura que ocorreu na madrugada de 10 de maio sobre o estado de Goiás e sobre o Distrito Federal não foi provocada por entrada de ar polar. O resfriamento está relacionado com uma forte subsidência do ar provocada pela intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica.

A subsidência reduz a umidade no ar e a nebulosidade. Quando o céu fica com poucas nuvens durante a noite, a perda de calor é maior, o que aumenta o resfriamento natural do ar.



As noites com poucas nuvens são mais frescas do que a noites com muitas nuvens.

Entenda como isto acontece: