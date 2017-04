Madrasta relata morte de Robertinho

Durou quase 50 minutos a ação de três soldados da Polícia Militar (PM) que mataram, com tiros nas costas, o estudante Roberto Campos da Silva, de 16 anos, conhecido como Robertinho, na casa onde ele morava com a família, no Residencial Vale do Araguaia, Região Leste de Goiânia, na noite de segunda-feira. O adolescente foi morto perto do pai , de 42, que foi baleado e e...