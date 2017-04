Maconha para uso medicinal chega com força ao Brasil

Três anos depois de exibir uma matéria sobre a luta de famílias para importar remédios à base de maconha, o ‘Fantástico’ volta ao assunto no programa deste domingo (30), mostrando como ele evoluiu no Brasil e as novidades que estão trazendo alívio a portadores de síndromes e doenças crônicas.

A matéria especial dessa semana traz o caso de uma mãe que conseguiu na Justiça autorização para plantar maconha em casa para produzir remédio legalmente para a filha.

A Anvisa, por sua vez, autorizou uma empresa a importar 10 kg da planta para realizar, em parceria com a Unicamp, pesquisas para produção de um medicamento.

Na área comercial, deve chegar às farmácias do Brasil, ainda este ano, um remédio europeu à base da mesma substância, indicado para o tratamento da esclerose múltipla.

E em João Pessoa, funciona a todo vapor um laboratório que já distribui o medicamento feito a partir da maconha para quase 300 famílias de todo o país.

Apesar de todos estes esforços, a produção ainda não é regulamentada, o que preocupa os cientistas.

Pesquisadores da UFRJ estudam para saber o que está sendo consumido no país em termos de maconha medicinal.

