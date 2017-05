Maconha é apreendida em Chapadão do Céu, sudoeste de Goiás

Cerca de 700 kg de maconha foram apreendidos em Chapadão do Céu, no Sudoeste do Estado de Goiás. A informação foi divulgada pela Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira (27).

De acordo com a PM, depois de uma investigação em parceria com a Polícia Federal (PF) foi encontrado o carregamento de drogas. O suspeito conduzia um veículo quando foi abordado. Ele conseguiu fugir por uma estrada vicinal, mas abandonou o entorpecente. Os policiais ainda fazem uma patrulha para localizar o suspeito.