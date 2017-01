Quem tem o costume de fazer atividades físicas ao redor do Parque Areião, no Setor Marista, já está acostumado com a presença dos macacos pelo local, mas na tarde desta sexta-feira (27), um deles foi flagrado 'roubando' um algodão doce.

Pelo vídeo, pode-se perceber que o animal ainda carrega um filhote nas costas. Toda a ação do macaco malandrim dura poucos segundos.

Veja o flagrante: