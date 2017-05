Música clássica: Representante goiano na Manhattan School

Estudar com dois dos maiores violinistas do mundo, Pinchas Zukerman e Patinka Kopec, e levar o nome de Goiás para o exterior, no cenário da música clássica. Essa é a oportunidade conquistada por Thierry de Lucas Neves, 21, ao ser selecionado para a Manhattan School of Music. O embarque para Nova York está marcado para o mês que vem. A seleção aconteceu em março e pelo menos três m...