Móveis escolares inutilizados são descartados em lote de Aparecida de Goiânia

Os móveis escolares que estão inutilizados pela prefeitura de Aparecida de Goiânia, foram descartados a céu aberto em um lote no Jardim Cristal, e agora os moradores do setor estão preocupados que o local sirva de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Um morador do Jardim Cristal conta que a situação é recorrente. “Aqui funcionava um supermercado há 9 anos, tem uns dois anos que está desse jeito aí. Chove, alguém entra lá e tenta bombear a água pra fora, pra diminuir o risco da dengue, mas está nessa situação aí, esse cemitério de ferro e plático".

A Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia afirmou que está fazendo um levantamento patrimonial e que assim que for dada a baixa de todos objetos depositados no local, os itens serão encaminhados às cooperativas de reciclagem que tem parceria com a prefeitura da cidade.

Segundo os moradores, o espaço foi alugado pela prefeitura há três anos e os móveis eram depositados dentro de um galpão, mas a parte coberta encheu de objetos e os itens tiveram que ser descartados na parte externa, que não tem cobertura.