Médico morre com suspeita de dengue em Santa Helena de Goiás

Um médico morreu no último sábado (28) com suspeita de dengue em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste do Estado. A vítima era anestesista e morava em Araguari, Minas Gerais.

O homem trabalhava no Hospital de Urgências de Santa Helena a cada quinze dias. Por conta do ocorrida, uma força tarefa de combate ao aedes aegypti tá sendo feita agora na cidade, e segue até quinta-feira (02).

Em 2016 foram notificados 87 casos da doença, 80% deles foram confirmados.

A Secretaria Estadual de Saúde disse que não foi notificada sobre a morte do médico em Santa Helena de Goiás.