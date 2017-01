Médico goiano que operou Romário também fez cirurgia de Faustão e Demóstenes

O senador e ex-jogador Romário passou por uma cirurgia bariátrica no final de 2016 e tem chamado atenção por sua magreza. O procedimento foi feito pelo médico goiano Áureo Ludovico de Paula, para reduzir a diabetes, que estava em 400.

A gastrectomia ficou conhecida em 2009 depois que o apresentador da Rede Globo, Fausto Silva, declarou em seu programa que havia se submetido a uma operação de redução de estômago para perder peso e curar a diabete. Na época, foi divulgado que a técnica não era regulamentada e, por isso, não poderia ter sido realizada. O procurador de Justiça e ex-senador Demóstenes Torres também passou pelo mesmo procedimento.

A cirurgia de interposição de íleo associada à gastrectomia vertical ou à bipartição de intestino, desenvolvida e realizada pelo médico goiano é polêmica.

Em comunicado, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), afirma que nem todas as pessoas devem optar pelo mesmo procedimento médico pelo qual o tetracampeão do mundo passou. "Não existem evidências científicas robustas e de longo prazo que comprovem a segurança e eficácia de cirurgia bariátrica no tratamento de diabetes tipo 2 para pacientes com IMC abaixo de 35 kg/m², considerando quaisquer técnicas cirúrgicas, regulamentadas ou não regulamentadas", afirmou o comunicado enviado pela Sbem.

Em janeiro de 2010, o Ministério Público Federal (MPF/GO) junto com o Conselho Federal de Medicina (CFM) protocolou ação civil pública em desfavor do médico e do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego). O objetivo da medida era impedir que o procedimento cirúrgico considerado experimental fosse realizado sem que fossem observadas as normas de pesquisa. No dia 27 de janeiro do mesmo ano, a Justiça Federal concedeu liminar, proibindo o médico Áureo Ludovico de realizar a cirurgia.