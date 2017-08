Médico goiano preso por associação ao tráfico não tem registro de especialidade no CFM

O médico goiano Maikow Luiz de Araújo, 36 anos, que se passava por endocrinologista, não tem registro da especialidade no Conselho Federal de Medicina. Maikow foi preso na terça-feira (15), em seu consultório no Terraço Shopping, na Octogonal, em Brasília (DF), sob a acusação de associação ao tráfico de drogas.

O Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF) vai apurar a denúncia, já que para atender como endocrinologista ele precisaria do registro da especialidade no Conselho Federal de Medicina (CFM), mas parece que ele não tem.

Se for confirmada a infração, o goiano pode sofrer censura confidencial ou pública, suspensão de até 30 dias e ter até o registro profissional cassado. “Vamos abrir uma sindicância para apurar o caso. Se houver comprovação de que ele anunciava ser endocrinologista, poderá ser aberto um processo”, informou o advogado do CRM-DF, Marco Antônio Medeiros de Silva.

Luxo

Além de médico, Maikow é formado em farmácia e atende clientes de alto poder aquisitivo, onde cobra R$ 600 por consulta. O delegado contou que o profissional era muito bem relacionado e era visto em festas da alta sociedade com mulheres bonitas e em carros luxuosos.

Investigação

Após as investigações, o mandado de prisão contra Maikow foi expedido em julho, mas ele teria ficado sabendo e conseguiu fugir. Por fim, os policiais marcaram uma consulta com ele e conseguiram prender o goiano.

“O que nos chamou atenção é que ele não precisava entrar no crime. Tinha muitos pacientes, vida estável. Em depoimento, ele negou envolvimento com o tráfico. Disse apenas que conhecia os traficantes da época de escola, que costumava beber cerveja e ir para algumas festas com eles”, disse o delegado. Segundo o policial, teria ainda confessado ser usuário de drogas.

“Ele negociava os valores com os traficantes e o modo de entrega. Conseguimos flagrar duas negociações em que ele saiu ganhando R$ 3 mil e R$ 1 mil em cada uma”, informou Leonardo de Castro. A droga era destinada a abastecer, principalmente, a Asa Norte da capital federal.

Médico da família

Antes de trabalhar na rede privada, Maikow atendia no Centro de Saúde 4 de Planaltina, como médico da família, e também deu plantões do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A Secretaria de Saúde esclareceu que o médico está desligado da rede pública de saúde desde 2015 e que ele tinha duas matrículas, uma de temporário e outra no programa Mais Médicos.