Médico e anestesista prestam depoimento após morte de empresária que passou por cirurgias em Goiânia

O médico e o anestesista responsáveis pelas cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração da empresária Michelle de Souza Pires, de 30 anos, que morreu no último dia 27 de novembro, menos de 36 horas após passar pelo procedimento, em Goiânia, estão prestando depoimento, manhã desta quinta-feira (22), no 13º Distrito Policial, no Parque Amazônia.

O delegado que está colhendo os depoimentos é o Manoel Borges, titular também do 7º DP.

De acordo com a certidão de óbito, a empresária foi vítima de um tromboembolismo pulmonar, que é um problema causado por um coágulo que se forma nas veias e entope a artéria do pulmão Os familiares dela acreditam que houve negligência médica, conforme apura a polícia.