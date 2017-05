Médico de Pontalina é condenado por abuso de pacientes

Um médico que trabalhava no Hospital Municipal de Pontalina foi condenado a dez anos reclusão em regime inicialmente fechado. Ele cometeu atos libidinosos, quando atendia no plantão do hospital, ao tocar nas partes íntimas de duas pacientes que procuraram a unidade de saúde. A decisão é da juíza Danila Cláudia Le Sueur do município.

Segundo consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), uma das mulheres procurou o hospital, em 15 de agosto de 2014, por que sentia fortes dores de cabeça, em razão de uma crise de sinusite. Ao chegar ao hospital, a paciente foi atendida pelo médico plantonista que pediu para que ela se deitasse na maca, instante em que começou a apertar a barriga e pegar nas partes íntimas dela. Constrangida, a paciente deixou o consultório e foi para casa.

O MP-GO relatou também que, em 28 de setembro de 2014, outra paciente procurou o hospital por sentir fortes dores nos rins. Na ocasião, o mesmo médico atendia no plantão. Ela alegou que após adentrar o consultório, o médico teria mandado que ela tirasse as calças, momento em que tocou nas partes íntimas dela, dizendo que o procedimento era necessário para descobrir o motivo da dor que ela sentia. Porém, a paciente se levantou da maca e deixou o hospital.

Então, o representante do órgão ministerial pediu a condenação do acusado nas sanções previstas no artigo 215 do Código penal: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.

A defesa do médico, no entanto, alegou ausência de prova e a materialidade do crime e pediu a nulidade do processo.

Entretanto, a juíza Danila Sueur salientou que a materialidade do delito restou provada no boletim de ocorrência, nos prontuários das vítimas, bem como nas declarações prestadas na fase do inquérito.

A magistrada explicou que tal crime se diferencia de estupro por não envolver violência ou ameaça. A magistrada ponderou que, no caso, o acusado se valia de sua profissão de médico para fazer com que vítimas permitissem que este praticasse atos libidinosos com elas, satisfazendo assim seus desejos sexuais.

A juíza decretou, então, a prisão preventiva do médico e o condenou a dez anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer da sentença em liberdade. Pois, segundo ela, tem de se levar em conta a gravidade da conduta, e que a imposição de regime diverso não atenderia o objetivo da prevenção e repressão ao crime.