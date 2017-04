Médico de 69 anos é preso por violar sexualmente duas mulheres em exames para tirar CNH no Detran-GO

Um médico de 69 anos foi preso preventivamente na tarde desta quinta-feira (20) em Valparaíso de Goiás e irá aguardar julgamento pelo crime de violação sexual mediante fraude. Ele é acusado de ter feito perguntas fora do contexto para tocar as partes íntimas de vítimas durante exames de credenciamento para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Ísis Leal, duas vítimas de Valparaíso denunciaram os abusos no dia 12 de abril. “A partir de então iniciamos a investigação. As duas mulheres nos relataram que o médico efetuava perguntas fora do propósito do exame para apalpar as partes íntimas delas. Agora iremos investigar se o profissional teve a mesma conduta em outros procedimentos”.

Segundo Leal, o senhor ficará preso enquanto aguarda julgamento. Ainda conforme a delegada, o médico não possui passagens pela polícia e, caso seja condenado, poderá pegar de dois a seis anos de prisão por cada vítima.