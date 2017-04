Médico-cirurgião morre em acidente na GO-080, em Nerópolis

Lindomar Borges, 53 anos, morreu em um acidente de trânsito na GO-080 entre as cidades de Nerópolis e Petrolina de Goiás. O caso aconteceu na tarde do sábado (29). O médico-cirurgião integrava o quadro de funcionários do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e do Hospital Municipal de Hidrolândia Ele também já trabalhou no Hospital Municipal de Caldas Novas.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o médico, que conduzia uma motocicleta, seguia pela rodovia estadual quando tentou efetuar uma conversão no trevo de Ouro Verde e perdeu o controle do veículo. Ele bateu em um meio fio e caiu.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas Lindomar não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado ao Hugo.